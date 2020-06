Matthew McConaughey: "Was kann ich als weißer Mann besser machen?"

Matthew McConaughey möchte etwas verändern. Anlässlich der anhaltenden US-Proteste gegen Rassismus und Polizeigewalt war der Oscarpreisträger deswegen in Emmanuel Achos Format "Uncomfortable Conversations with a Black Man" (dt.: "Unangenehme Gespräche mit einem schwarzen Mann", Anm.) zu Gast, um Fragen rund um das Thema Rassismus auf den Grund zu gehen - und auch seine eigene privilegierte Perspektive auf die Probe zu stellen.

Vorurteile hinterfragen

"Ich bin hier, um ein Gespräch zu führen, das hoffentlich mehr Gespräche nach sich zieht. Mit dem Ziel, dass wir uns die Zeit nehmen, um die Seite in der Geschichte durch eine gerechte und gerechtfertigte Veränderung konstruktiv umzublättern", erklärte der 50-Jährige zu Beginn des Gesprächs. Seine zentrale Frage: "Was kann ich als Mensch besser machen? Was kann ich es Mann besser machen? Was kann ich als weißer Mann besser machen?"