Matt Damon: Depression wegen misslungenem Filmprojekt

"Und wenn du das mit der bestmöglichen Einstellung schaffst, dann bist du ein Profi, und sie hat mir dabei wirklich geholfen", schwärmte Damon von seiner Ehefrau.

Matt Damon hatte seine Ehefrau Luciana Barroso 2003 beim Dreh zu "Unzertrennlich" kennengelernt, allerdings nicht am Set. Barroso arbeitete damals als Bardame in Miami. Das Paar hat drei gemeinsame Töchter und wohnt in New York.