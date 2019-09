Marvel-Rolle für Kristen Stewart? Gibts nur ohne Händchenhalten

Interessante Nebeninformation: Fast alle Hauptfiguren im Marvel-Universum sind männlich und heterosexuell. Die bisexuelle Schauspielerin Thessa Thompson (35) deutete allerdings kürzlich an, dass ihre Figur "Valkyrie" lesbisch angelegt sein könnte.

Des Weiteren sei Stewart bereits damit konfrontiert worden, dass sie sich nicht als etwas Bestimmtes "identifiziere", will heißen, nicht von sich selbst sagt, dass sie entweder lesbisch oder heterosexuell sei. "Menschen wollen das wissen, also was zur Hölle bist du?", habe man sie gefragt. Doch nach dem leidigen Medienwirbel um ihre und Pattinsons Beziehung sieht sich Stewart niemandem eine Antwort schuldig. Bereits 2015 bezeichnete sie Hollywood als "widerlich sexistisch".