Frauenpower zum Trotz: Chris Hemsworth ist der neue "Man in Black""

Sie spielen in „ Men in Black International“ einen britischen Spion. Wie haben Sie den Akzent hingekriegt?

Ziemlich schnell. Ich habe ja mit James Hunt schon einmal einen Briten im Film "Rush" gespielt.

Welche Erinnerungen haben Sie an den Film und Niki Lauda?

Ich hatte vorher Thor gemacht, keiner kannte mich als Charakterdarsteller, und dann bekam ich diese Rolle, die so komplett anders war. Ich habe einige Tage am Filmset mit Niki verbracht. Er kannte James Hunt mit Ausnahme seiner Familie am besten und ich hatte Angst, dass er sehr kritisch sein würde. Bei der Premiere in Toronto umarmte er mich aber und meinte: „ James wäre so stolz auf diesen Film und wie du ihn dargestellt hast.“ Niki war ja wirklich ein Teil der kreativen Arbeit an Rush.

Sie haben "Rush" mit Niki 2014 auch bei den " Golden Globes" präsentiert.

Er war sehr emotional an dem Abend und sagte: „Ich wünschte, James wäre hier. Er hatte soviel Demut vor dem, was ihm in seinem Leben alles passiert ist. Und soviel Humor. Ich werde ihn sehr vermissen.