Warum Kristen Stewart mit Geistern spricht

Bereits in ihrem Film "Personal Shopper" agierte "Twilight"-Star Kristen Stewart (29) als Medium mit Draht in die Welt der Geister. Schön und gut, schließlich handelte es sich um eine fiktive Geschichte. Im Interview mit Vanity Fair verriet die 29-Jährige nun allerdings, dass sie tatsächlich manchmal mit Geistern spricht. Oder dies zumindest glaubt.

Nicht nur für Vampire "empfindlich"

"Ich spreche mit ihnen", antwortete Stewart auf die Frage, ob sie an Geister glaube. "Wenn ich in einer seltsamen kleinen Stadt bin, einen Film mache und in einer seltsamen Wohnung bin, werde ich buchstäblich sagen: 'Nein, bitte, ich kann nicht damit umgehen. Alle anderen, aber ich kann es nicht sein.' Wer weiß, was Geister sind, aber es gibt eine Energie, für die ich wirklich empfindlich bin. Nicht nur mit Geistern, sondern mit Menschen. Die Leute beflecken ständig Räume."