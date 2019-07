Janelle Monáe: "Mutter hatte viele Fragen zu meiner Pansexualität"

Sie habe immer neu definieren wollen, wie eine "coole, junge, schwarze Frau" in der gegenwärtigen Musikindustrie aussehen kann, erzählte Janelle Monáe der InStyle. Die 33-Jährige wurde mit ihren Songs "Make Me Feel", vom dritten Album "Dirty Computer", und den "Vagina Hosen" aus ihrem Video zu "PYNK" weltweit bekannt. Nach dem Release dieses Albums outete sie sich als Pansexuell. Ein Hintergrund, den sie in ihre Musik stark einfließen lässt.

"Ich war nie daran interessiert, mich in ein System einzufügen, das weder für mich noch mit mir im Hinterkopf gebaut wurde. Ich bin daran interessiert, diesen Scheiß niederzubrennen und etwas Neues zu bauen", so Monáe. Ihr Album sei ihre Art und Weise das Wertesystem der Musikindustrie infrage zu stellen und es von Innen umzukrempeln.