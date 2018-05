POP & NACKTE TATSACHEN: Frauen übernehmen die Kontrolle

Meine Damen und Herren, diese Hosen soll es demnächst zu kaufen geben! Zumindest hat Superstar Janelle Monáe das angekündigt. Und ja, sie nennt die Teile auch ganz ungeniert beim Namen: „Vagina Pants“. Auf ihrer aktuellen CD „Dirty Computer“ geht es – oberflächlich betrachtet – recht eindeutig um Sex, bei genauerem Hinhören aber um etwas Aktuelleres: das Bekenntnis zum „Frausein“ und die Kontrolle über den eigenen Körper. „We gave you life, We gave you birth, We gave you God, We gave you Earth ...“, rappt sie im phänomenalen „Django Jane“, um in „Pynk“ den rosa Kern des Universums zu feiern. Stark. Und gut. In den Videos mit dabei ist ihre Freundin Tessa Thompson – und die zeigt in der grandiosen TV-Serie Westworld aktuell Frauen-Power. Egal, ob sie sich schnell mal einen Sex-Roboter zu Gemüte führt, eine Firma übernimmt oder einen Überfall leitet. Was für ein Team!