Martin Kesici: "Durch Corona rutschte ich in Hartz IV"

"Ich habe für ein paar Monate Hartz IV beantragen müssen", so der Rockmusiker. Seine Ersparnisse seien inzwischen augebraucht. "Ich war nie ein sparsamer Mensch. Wenn ich Geld habe, gebe ich es aus. Aber die wenigen Rücklagen, die ich hatte, sind auch komplett weg", sagt er.

Vor zwei Jahren hatte sich Kesici wegen Depressionen in eine Klinik in Behandlung begeben. Durch seine finanziellen Probleme sei er nun wieder in eine Depression geschlittert. "Seit vier Monaten schlucke ich wieder Pillen", enthüllt Kesici. "Ich möchte aber möglichst bald wieder damit aufhören, das kann keine Dauerlösung sein."