Marc-Terenzi-Tochter Summer weist ihn zurück: „Behalte dein blödes Lied“

Die schwierige Beziehung zwischen Marc Terenzi (47) und seiner Tochter Summer (20) hat einen neuen - traurigen - Höhepunkt erreicht. In einer Instagram-Story reagierte die 20–Jährige scharf auf die Ankündigung ihres Vaters, einen Entschuldigungssong für sie zu veröffentlichen. Der Popsänger hatte Anfang der Woche erklärt, das Lied solle ein symbolischer Neuanfang für Vater und Tochter sein. Doch Summer will von seiner öffentlichen Entschuldigung – und allen voran von seinem Song - nichts wissen und ließ ihren Vater nun mit deutlichen Worten abblitzen.

Summer wehrt sich: „Wie immer nutzt du die Situation aus“ In einer zeitlich begrenzten Instagram–Story (einen Screenshot davon sehen Sie unten) veröffentlichte sie auf englischer Sprache ein ausführliches Statement, in dem sie mit ihrer Meinung über ihren entfremdeten Vater nicht hinterm Berg hält. „Wow Papa, wie immer nutzt du die Situation aus, um zu zeigen, was für ein bedauernswerter Vater du bist", beginnt Summer ihre Nachricht, "Blödsinn!! Du schiebst alles auf deine Sucht, aber du bist offenbar schon seit einem Jahr nüchtern! Warum tauchst du dann nicht auf?“ Mit dieser Aussage kritisiert Summer nicht nur die angekündigte musikalische Geste ihres Vaters, sondern auch sein Verhalten als Elternteil.

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Die Brücke, die Marc Terenzi mit dem Song zu seiner Tochter offenbar bauen würde, brennt diese schon vorab nieder. „Du redest von zweiten Chancen? Seit 17 Jahren gebe ich dir Chancen, dieser Vater zu sein!“ Und weiter: „Ich habe dir vergeben, habe gehofft, dass du auftauchst. Immer und immer wieder.“ Doch diese Hoffnungen seien stets enttäuscht worden. Ihren eigenen Song „Daddy Issues“, der über ihren Vater handelt, habe sie nicht als „Einladung, dass du Berühmtheit daraus ziehst, geschrieben“, betont sie. Die Frustration, die Wut und allen voran ihre Enttäuschung und ihre Trauer sind im Statement deutlich zu spüren - ganz besonders, wenn Summer auf ihre vaterlose Kindheit eingeht: „Eine Million Mal hast du mich enttäuscht. Du warst an meinem ersten Schultag nicht da, Papa, und du warst auch an meinem letzten nicht da. Du warst nie da.“ Nachsatz: „Aber immer in den Zeitschriften und im TV, wenn du die Chance dazu hattest.“ Um den Schmerz zu verarbeiten, sei sie seit Jahren in Therapie. Ihr Fazit-Appell an ihren Vater ist einmal mehr klar und deutlich: „Also behalte bitte dein blödes Lied in deinen Entwürfen und ändere endlich etwas an dir selbst.“

Sarah Connor steht hinter ihrer Tochter Summers Mutter ist Popstar Sarah Connor, mit der Marc Terenzi von 2004 bis 2010 verheiratet war. Diese veröffentlichte zwar kein eigenes Statement zum Streit ihrer Tochter und ihrem Ex-Ehemann, doch veröffentlichte sie Summers Nachricht in ihren eigenen Instagram-Stories. Kommentiert hatte sie dieses zwar nicht, doch trotzdem machte sie mit dieser Geste mehr als deutlich, auf welcher Seite sie steht. Connor und Terenzi haben außerdem noch einen Sohn zusammen, Tyler, der zwei Jahre älter als seine Schwester Summer ist. In der Vergangenheit aber stand Connor Terenzi bei. Wie dieser 2025 in einem Interview mit Sat.1 erzählte, habe diese seinen Aufenthalt in einer Entzugsklinik bezahlt, da er selbst aufgrund hoher Schulden die Kosten dafür nicht aufbringen konnte.