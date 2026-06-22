"Hat sich lieber für seine Geliebten entschieden": Marc Terenzi bittet Kinder um Verzeihung

Der deutsche Sänger Marc Terenzi bittet seine Kinder nach einem sehr persönlichen Song seiner Tochter um Verzeihung. "Ich war bis vor einem Jahr Alkoholiker und drogenabhängig und konnte deswegen kein guter Vater sein. Was ich zutiefst bereue und was mir leidtut", sagte der 47-Jährige der Bild. Terenzi ist der Ex-Mann von Popsängerin Sarah Connor (46). Beide haben zwei gemeinsame erwachsene Kinder. Terenzi und Connor trennten sich schon Ende 2008.

Tochter Summer Terenzi thematisiert in einem neuen Lied ihre schwierige Beziehung zu ihrem Vater. "Mein Vater wollte nie Kinder", singt die 19-Jährige auf Englisch in einem Ausschnitt des Liedes, den sie auf Instagram kurz vor ihrem 20. Geburtstag veröffentlichte. "Er war immer ein Narzisst, hat sich lieber für seine Geliebten entschieden", heißt es in dem Song.