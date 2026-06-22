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Austropromis

Ehefrau von Marcus Wadsak wehrt sich gegen Hasskommentare

Nachdem der Wettermoderator Bilder der Hochzeit gepostet hat, muss sich seine Frau Therese Frank mit bösen Kommentaren herumschlagen.
22.06.2026, 11:28

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Ein Mann mit kurzem Haar und hellem Poloshirt blickt vor einem blauen Hintergrund zur Seite.

Vergangene Woche hat der ORF-Wettermoderator Marcus Wadsak die Rechtsanwältin Therese Frank im Wiener Prater geheiratet und davon auch Fotos in den sozialen Medien geteilt.

ORF-Wettermoderator Marcus Wadsak hat geheiratet

Neben vielen Glückwünschen sah sich besonders die Braut aber auch mit gemeinen Kommentaren konfrontiert. Sie wollte sich das jetzt aber nicht gefallen lassen und machte ein Instagram-Video dazu, wo sie einige der üblen Postings vorlas.

Das Video stellte sie unter das Motto: "POV: Du bist 42 Jahre alt und heiratest einen Mann, der 14 Jahre älter ist als du und gleichzeitig wagst du es, deine Haare nicht mehr zu färben, und das sind dann die Reaktionen des Internets auf deine Hochzeitsfotos" (Anm. d. Red.: POV ist ein Ausdruck aus der Social-Media-Sprache und bedeutet so viel wie "Stell dir vor").

"Ist das seine Großmutter?" oder "Sie sieht aus wie seine Mutter, wenigstens den grauen Haaransatz hätte sie für die Hochzeit färben können. Furchtbar" sind dabei noch die harmlosesten Kommentare, die Frank vorliest.

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"Wie wärs, wenn wir einfach aufhören Frauen und deren Aussehen immer mit den gleichen misogynen Vorurteilen zu bewerten", appelliert sie am Ende an ihre Follower, von denen sie auch viel Zuspruch erfährt. Richtig so!

ORF Leopoldstadt
kurier.at, SW  | 

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