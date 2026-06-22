Ehefrau von Marcus Wadsak wehrt sich gegen Hasskommentare

Neben vielen Glückwünschen sah sich besonders die Braut aber auch mit gemeinen Kommentaren konfrontiert. Sie wollte sich das jetzt aber nicht gefallen lassen und machte ein Instagram-Video dazu, wo sie einige der üblen Postings vorlas.

Das Video stellte sie unter das Motto: "POV: Du bist 42 Jahre alt und heiratest einen Mann, der 14 Jahre älter ist als du und gleichzeitig wagst du es, deine Haare nicht mehr zu färben, und das sind dann die Reaktionen des Internets auf deine Hochzeitsfotos" (Anm. d. Red.: POV ist ein Ausdruck aus der Social-Media-Sprache und bedeutet so viel wie "Stell dir vor").