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ORF-Wettermoderator Marcus Wadsak hat geheiratet

Marcus Wadsak und Therese Frank haben sich einen besonderen Ort zum Heiraten ausgesucht - das Wiener Riesenrad.
17.06.2026, 09:24

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Ein lächelnder Mann mit kurzem Haar trägt ein helles Poloshirt vor einem weißen Hintergrund.

Das ging ja alles wirklich schnell! ORF-Wettermoderator Marcus Wadsak hat seine Lebensgefährtin Therese Frank geheiratet, wie er auf Instagram postet.

Kennengelernt haben sich die beiden 2023, als sie zufällig nebeneinander im Kino saßen. "Vor ein paar Wochen haben wir uns verlobt und nun entschlossen, schnell zu heiraten. Da es aber keine Standesamt-Termine gibt, wurde das Riesenrad zur Location, weil eine Standesbeamtin, die zu einem Auswärtstermin kommt, bekommt man leichter", sagte Wadsak der Gratiszeitung Heute.

Und bezüglich Hochzeitslocation haben sich die beiden wirklich einen ganz besonderen Ort ausgesucht: eine Gondel des Wiener Riesenrads im Prater. Da dort aber nur elf Leute hineinpassen, wartete der Rest der Hochzeitsgesellschaft unten, wo es einen Empfang gab.

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Zur Hochzeit fuhren die beiden übrigens ganz klimabewusst mit der U-Bahn.

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