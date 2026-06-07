Katharina Straßer platzt der Kragen: Der "Gaugau"-Supergau

Darin sagt Straßer humorvoll, dass sie jetzt zum ersten Mal einen Wiener Freund hat und dieser zum Kakao "Gaugau" sagt und sie das hart findet. Selbst ihre Kinder würden ihn deshalb ein bisschen auf der Schaufel haben.

Schauspielerin Katharina Straßer wurde anlässlich ihres Abends "Wien für Anfänger" im Vindobona von ORF-Seitenblicke interviewt. Ein kleiner Ausschnitt davon wurde via Social Media verbreitet.

Und genau das scheint schon zu reichen, damit es zu den wildesten Beschimpfungen kommt. In der Kommentarspalte unter dem Beitrag auf Facebook finden sich viele Beleidigungen.

"Hast a Gaugau du Blunzn", "Dich ansehen ist auch hart" oder "Das erklärt, warum der Stipsits weg ist" sind da noch die harmloseren Kommentare.

Straßer hat jetzt darauf reagiert, denn "ich bin fassungslos, ich versteh nicht, was hier abgeht", sagt sie in einem Social-Media-Video.

"Es geht mir wirklich zu weit, ich werde aufs Ärgste beschimpft", sagt sie da und liest sogar einige der Beleidigungen vor.

"Ich muss wirklich sagen, Leute, das geht so nicht, das ist nicht in Ordnung! Ich kann das schon vertragen, mit mir kann man das machen, aber das geht nicht. Manche Leute sind dann verzweifelt und das ist verletzend. Und ihr könnt nicht einfach eure Kommentare rausspeiben", so die Schauspielerin.