Vor WM: ÖFB-Star Marko Arnautovic gibt private Einblicke in TV-Doku
Am Donnerstagvormittag machte sich das ÖFB-Team auf den Weg zur Fußball-Weltmeisterschaft in die USA. Mittendrin ist da natürlich auch Stürmer Marko Arnautovic, der sich jetzt auch in seinem Alltag von TV-Kameras begleiten ließ.
In der Doku "Team Arnautovic" (Sonntag um 20.15 auf JOYN und Puls4) gibt der Star-Kicker private Einblicke in sein Familienleben mit Partnerin Sarah und den beiden Kindern Emilia (14) und Alicia (11).
Darin sagt Arnautovic auch ganz klar: "Die Leute haben keine Ahnung, was es bedeutet, eine Spielerfrau zu sein."
Und das Familienleben funktioniert auch, wenn sie nicht ständig alle beisammen sind, wie Sarah sagt: "Wir leben gerade getrennt, wir haben das aufgrund der Kinder entschieden. Ich lebe meinen Traum. Ich wollte eine Familie und ich hab’ sie."
In der Doku sieht man etwa, wie Arnautovic sich in Serbien auf die Fußball-WM vorbereitet. Sarah und die Kinder blieben währenddessen in Bologna, da die beiden Mädchen dort zur Schule gehen.
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