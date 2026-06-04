Vor WM: ÖFB-Star Marko Arnautovic gibt private Einblicke in TV-Doku

Am Donnerstagvormittag machte sich das ÖFB-Team auf den Weg zur Fußball-Weltmeisterschaft in die USA. Mittendrin ist da natürlich auch Stürmer Marko Arnautovic, der sich jetzt auch in seinem Alltag von TV-Kameras begleiten ließ.

In der Doku "Team Arnautovic" (Sonntag um 20.15 auf JOYN und Puls4) gibt der Star-Kicker private Einblicke in sein Familienleben mit Partnerin Sarah und den beiden Kindern Emilia (14) und Alicia (11).