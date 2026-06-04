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Vor WM: ÖFB-Star Marko Arnautovic gibt private Einblicke in TV-Doku

Der Fußballspieler zeigt sein Familienleben mit Partnerin Sarah und den Kindern Emilia und Alicia.
04.06.2026, 11:41

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Marko Arnautovic sitzt mit Partnerin Sarah und den beiden Töchtern Alicia und Emilia vor einem Aquarium mit Quallen.

Am Donnerstagvormittag machte sich das ÖFB-Team auf den Weg zur Fußball-Weltmeisterschaft in die USA. Mittendrin ist da natürlich auch Stürmer Marko Arnautovic, der sich jetzt auch in seinem Alltag von TV-Kameras begleiten ließ.

In der Doku "Team Arnautovic" (Sonntag um 20.15 auf JOYN und Puls4) gibt der Star-Kicker private Einblicke in sein Familienleben mit Partnerin Sarah und den beiden Kindern Emilia (14) und Alicia (11).

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Darin sagt Arnautovic auch ganz klar: "Die Leute haben keine Ahnung, was es bedeutet, eine Spielerfrau zu sein."

Und das Familienleben funktioniert auch, wenn sie nicht ständig alle beisammen sind, wie Sarah sagt: "Wir leben gerade getrennt, wir haben das aufgrund der Kinder entschieden. Ich lebe meinen Traum. Ich wollte eine Familie und ich hab’ sie."

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In der Doku sieht man etwa, wie Arnautovic sich in Serbien auf die Fußball-WM vorbereitet. Sarah und die Kinder blieben währenddessen in Bologna, da die beiden Mädchen dort zur Schule gehen.

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kurier.at, SW  | 

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