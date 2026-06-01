ÖFB-Stars als Kinderbuchhelden: Herzog will Kindern mit Alaba und Arnautovic Mut machen

Kurz vor dem WM-Auftakt herrscht am neuen ÖFB-Campus in der Wiener Seestadt Hochbetrieb. Während sich Österreichs Nationalteam auf die bevorstehenden Aufgaben vorbereitet, wurde am Freitag auch ein besonderes Projekt präsentiert: das Kinderbuch „Tagebuch des Zauberers“ von Andreas Herzog. Im Mittelpunkt der Geschichte stehen die beiden jungen Fußballer David und Marko. Die Figuren orientieren sich an den Karrieren von David Alaba und Marko Arnautovic – zwei Spielern, die Herzog bereits früh auf ihrem Weg begleitet hat.

Für den ehemaligen Teamspieler und letzten österreichischen WM-Torschützen geht es dabei um mehr als Fußball. Das Buch soll Kindern Mut machen, an ihre Ziele zu glauben und auch in schwierigen Situationen nicht aufzugeben. Die Präsentation fand am neuen ÖFB-Campus statt, der künftig zur zentralen Heimat des österreichischen Fußballs werden soll. Neben modernen Trainingsmöglichkeiten für die Nationalteams steht dabei vor allem die Förderung des Nachwuchses im Mittelpunkt. Während Alaba und Arnautovic beim Fototermin dabei waren, standen die beiden Teamstars nicht für Interviews zur Verfügung. Für einige junge Fans nahm sich Alaba dennoch kurz Zeit. Der zwölfjährige David Pejic freute sich über ein handsigniertes Buch und ein Erinnerungsfoto mit seinem Idol. Die volle Konzentration gilt nun aber den kommenden Aufgaben: dem Freundschaftsspiel gegen Tunesien und anschließend dem Weg zur Weltmeisterschaft. Passend dazu richtet sich auch die Botschaft des Buches an die nächste Generation. Denn hinter jeder großen Karriere steht einmal ein Kind mit einem Traum.