Wählen Sie KURIER als bevorzugte Google-Quelle
Huber schaut fern

Gaugau

Die Hassflut gegen Katharina Straßer ist keine Lappalie: Wenn der kleinste Anlass Hetze lostritt, braucht es Maßnahmen.
Michael Huber

Michael Huber

08.06.2026, 12:23

Hören Sie sich diesen Artikel an

Um diesen Artikel hören zu können, brauchen Sie ein KURIER Abo.

Merkliste

Hier können Sie interessante Artikel speichern, um sie später zu lesen und wiederzufinden.

46-204339428

Am Wochenende machte ein Video die Runde, in der die Schauspielerin Katharina Straßer völlig zu Recht ihrem Entsetzen über eine Hassflut Ausdruck verlieh, die über sie hereingebrochen war. Der Anlass schien nichtig: In einem Seitenblicke-Clip hatte Straßer zugegeben, mit der wienerischen Aussprache des Worts „Kakao“ – also „Gaugau“ – Probleme zu haben.

Katharina Straßer platzt der Kragen: Der "Gaugau"-Supergau

Das war genug, damit sich hunderte untergriffige Kommentare mit stark frauenfeindlicher Note über die Schauspielerin ergossen. Und nein, das ist keine Lappalie. Denn wenn jeder Anlass reicht, eine Hassflut zu entfesseln, ist der Hetze jedes Tor geöffnet. Böse Kommentare schaffen ein Klima, das andere böse Kommentare normalisiert, ja legitimiert. Arrangeure von Hasskampagnen wissen das sehr gut. Um der Pandemie des Hasses beizukommen, braucht es Maßnahmen – auf individueller Ebene und auf politischer Ebene.

kurier.at, hub  | 

Kommentare