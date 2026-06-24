An Krebs erkrankter TV-Koch Johann Lafer: Günther Jauch bot Hilfe an

Ende Mai hat Fernsehkoch Johann Lafer eine Krebserkrankung öffentlich gemacht. "Ich bin krank. Ernsthaft krank", sagte Lafer im Interview mit der deutschen Bild-Zeitung. "Ich habe Lymphdrüsenkrebs." Die Überlebenschancen bei dieser Krebsart sind oft gut.

Seine Krankheit sei bereits vor zweieinhalb Jahren entdeckt worden, sagte Lafer. "Bei einer Routineuntersuchung während einer Fastenkur hat ein Arzt Schatten in der Leiste gesehen. Ich hatte keinerlei Schmerzen. Gar nichts", erinnert sich der 68-jährige Steirer. Später folgte demnach die Diagnose.

"Johann, wenn du etwas brauchst, wir helfen dir"

Halt geben ihm in dieser Zeit neben Ehefrau Silvia Lafer und der Familie eigenen Angaben zufolge auch viele Freunde: "Günther Jauch, Johannes B. Kerner, Marcel Reif, Joko Winterscheidt – sie alle haben von Anfang an geschrieben und gesagt: 'Johann, wenn du etwas brauchst, wir helfen dir'", erzählt Lafer jetzt der Bild. "Da waren Leute dabei, von denen ich 30 Jahre nichts mehr gehört habe. Menschen, mit denen ich einmal gearbeitet habe oder die heute in Kalifornien leben. Plötzlich melden sie sich. Das zeigt mir, dass ich noch präsent bin." Seit Anfang des Jahres kämpft er mit Chemotherapie gegen den Krebs. "Zurzeit bin ich schon ein bisschen angezählt, weil die Chemo sehr anstrengend ist", so Lafer im Bild-Gespräch.

Er arbeitet weiter, wenn auch nur an sehr ausgewählten Projekten. "Das tut mir gut, weil es mich vom wesentlichen Problem ablenkt. Je mehr Zeit man hat, desto mehr denkt man darüber nach."

Lymphdrüsenkrebs - was ist das?

Lymphdrüsenkrebs (Lymphom) ist ein Sammelbegriff für bösartige Erkrankungen des lymphatischen Systems, das zum körpereigenen Abwehrsystem gehört. Teil des Systems sind unter anderem Lymphknoten, Milz und bestimmte weiße Blutkörperchen (Lymphozyten). Bei Lymphomen wachsen diese Blutkörperchen unkontrolliert.

Zwei Hauptgruppen werden unterschieden: Hodgkin-Lymphom und Non-Hodgkin-Lymphome. Hodgkin-Lymphome treffen häufig junge Erwachsene und haben insbesondere in frühen Stadien gute Heilungschancen. Bei den Non-Hodgkin-Lymphomen - so eines hat Lafer eigenen Angaben zufolge - gibt es dutzende Subtypen mit sehr unterschiedlichem Verlauf. Es gibt aggressive Lymphome, die sofort behandelt werden müssen. Betroffene können oft bereits mit der ersten intensiven Behandlung geheilt werden. Für andere Patienten und Patientinnen mit langsam fortschreitendem Lymphom kann es ausreichen, zunächst abzuwarten und regelmäßig zur Kontrolle zu gehen. Solche chronischen Erkrankungen lassen sich durch Behandlung meist gut zurückdrängen, dauerhaft heilbar sind sie in der Regel nicht.

Typisch bei Lymphdrüsenkrebs sind Symptome wie Fieber, Nachtschweiß und ungewollter Gewichtsverlust. Weitere häufige Zeichen sind schmerzlose Lymphknotenschwellungen oft an Hals, Achsel oder Leiste, Müdigkeit und ein Leistungsknick.

"Den Umständen entsprechend geht es mir gut"

Den Umständen entsprechend gehe es ihm gut, sagte Lafer nach Bekanntgabe der Diagnose in einem Statement seiner Agentur. Die Nachricht sei für seine Familie und ihn zunächst ein großer Schock gewesen. "Umso dankbarer sind wir, dass die Behandlung gut anschlägt und sich die Situation positiv entwickelt."