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Rauswurf mit 82: Bruder von Udo Jürgens verliert seine Wohnung

Seit über 40 Jahren lebt Maler und Fotograf Manfred Bockelmann in München. Jetzt muss er dort aus seiner Wohnung raus.
24.06.2026, 13:09

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Zwei Männer mit Checkfelix-Lanyards sitzen an einem Tisch in einem hellen Veranstaltungsraum.

Der jüngere Bruder von Entertainer-Legende Udo Jürgens muss sein Leben komplett neu sortieren - und das mit 82 Jahren. Maler und Fotograf Manfed Bockelmann hat seinen Lebensmittelpunkt seit über 40 Jahren in München. Jetzt muss er aber aus seiner Wohnung ausziehen.

"Wir haben eine Eigenbedarfskündigung bekommen, nachdem wir 43 Jahre in der Wohnung waren. Wo wir sehr glücklich waren, wo unsere Tochter groß geworden ist", erzählt er gegenüber Merkur.

Er überlegt jetzt, in seine Heimat Kärnten zu ziehen. Geboren wurde er nämlich in Klagenfurt. 

"Jetzt ziehen wir weg, nach Österreich, dort, wo ich aufgewachsen bin." 

Wehmut ist aber dabei. "Es ist gnadenlos, so aus der Wohnung zu müssen." Ehefrau Maria würde sich wünschen, weiterhin eine Wohnung in München zu haben. Doch die Mietpreise sind extrem hoch.

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"München hat für mich eine große Bedeutung, hier hat alles angefangen, meine Karriere", so Bockelmann. 

 

kurier.at, LT  | 

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