Wie schneidet man eine Mango richtig? Kevin Bacon macht's vor

Auf den Plattformen Tiktok und Instagram veröffentlichte er einen kurzen Clip, in dem er erläutert, wie er seine "Morgen-Mango" zubereitet. Dabei verrät einen praktischen Trick - nämlich wie man diese schneidet, so dass man sie dann ohne gröbere Sauerei in Stückchen direkt aus der Schale verputzen kann. Dazu teilt der Schauspieler die Frucht dem Kern entlang in zwei Hälften und schneidet mit einem scharfen Küchenmesser längs und quer in das Fruchtfleisch. Falls jemand die Methode schon kenne, "tue es ihm leid", so Bacon.

Er müsse jedoch leise sein, da seine Frau noch schläft, flüstert Bacon in die Kamera, bevor er verrät, wie er sein "erfrischendes" Frühstück am liebsten genießt: verfeinert mit Chili-Pulver, Limettensaft und Meersalz nämlich.