Ganz schön eitel: Victoria Beckham plaudert Schönheitsgeheimnis ihres Mannes aus

Ein bisserl Eitelkeit schadet offenbar nicht. Dazu, dass ihm sein Aussehen wichtig ist, steht David Beckham.

"Mir war schon immer der Look meiner Haare wichtig", erzählte er unter anderem 2018 gegenüber Into the Gloss. "Aber ich hatte auch eine Karriere, bei der ich immer draußen war. Ich lebte in Manchester, in Madrid oder Los Angeles – verschiedene Städte mit unterschiedlichem Wetter." Und weil seine Frau in Sachen Beauty ein Profi ist, benutzte er einfach gleich ihre Produkte: "Ich klaute ihre Sachen, weil ich wusste, sie hat die besten."