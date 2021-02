Mandy Capristo ist frisch verliebt: Alles über ihren neuen Freund

"Ja – ich bin glücklich vergeben", sagte sie gegenüber der Bild.

Die Identität ihres Freundes hält sie geheim. Auch auf dem Liebes-Foto auf Instagram, das die Sängerin und ihren Freund auf einer Schaukel am Wasser zeigt, bekommt man das Gesicht ihres Liebsten nicht zu sehen.

Die Bild will dennoch einige Details über Capristos neue Beziehung in Erfahrung gebracht haben: Die beiden sollen insgeheim schon länger liiert sein. Bei dem neuen Partner der Sängerin soll es sich um einen italienischen Geschäftsmann handeln. Das Paar soll angeblich bereits in der Heimat von Capristos neuem Freund in einem Haus am Land wohnen.