Mandy Capristo spricht offen über Depressionen

An ihrer Karriere begann Mandy Capristo schon früh zu feilen. Bereits im Alter von vier Jahren nahm die 1990 in Mannheim geborene Tochter einer Sekretärin und eines Handelsvertreters Turn-, Tanz- und Klavierunterricht. Die Realschulausbildung brach Capristo zugunsten einer Gesangskarriere ab. In ihrer Jugend singt sie zunächst Gospel. 2001 wird sie im Alter von elf Jahren von ihrem Musiklehrer für den Kiddy Contest in Österreich vorgeschlagen, den sie mit dem Lied "Ich wünsche mir einen Bankomat", einer Coverversion von Daylight in Your Eyes, gewinnt.

Die steile Karriere der Mandy Capristo

Danach geht es Schlag auf Schlag: 2006 bewirbt sich die Musikerin im Alter von 16 Jahren für die Castingsendung "Popstars – Neue Engel braucht das Land". Im Finale wird Capristo per Zuschauervoting in die Band "Monrose" gewählt, die im Laufe ihres Bestehens sieben Top-Ten-Hits in den deutschen Charts hatte und vier Studioalben veröffentlicht.

Im November 2010 gibt die Band ihre Trennung bekannt. Mandy Capristo startet darauf hin eine Solokarriere. 2012 bringt sie ihr erstes und bis dato letztes Album "Grace" heraus, das nach ihrem zweiten Vornamen betitelt ist. Zudem arbeitet Capristo nebenher auch erfolgreich als Synchronsprecherin.