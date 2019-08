Maite Kelly springt für Helene Fischer in die Bresche

Schlagerkollegin Maite Kelly (39) indes, hat dafür nicht das geringste Verständnis und verteidigt ihre gute Freundin nach dem "Quotenflop" (der immerhin über 13 Prozent des Marktanteils ausmachte, berichtet RTL).

"Ich möchte mal etwas Dampf ablassen. Die letzten Tage habe ich oft an Helene Fischer gedacht, an meine liebe Kollegin und Freundin. Selten habe ich eine deutsche Künstlerin kennen gelernt, die sich so bodenständig und demütig ihrem Publikum hingibt. Es macht mich etwas wütend und traurig zugleich, zu sehen, wie viele sich an einem sogenannten Misserfolg freuen", schreibt die Sängerin auf Instagram.