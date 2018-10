Maite Kelly: „Deutsch ist meine Mama“

Und eine gute Mutter ist Maite Kelly für ihre drei Töchter: „Wenn ich zu Hause bin, bin ich ganz präsent. Da bin ich einfach Mama.“ Auf Tour geht sie ohne Kinder (Wiener Stadthalle: 25. 11.: Schlagernacht des Jahres): „Ich habe mich für eine sehr klassische, vielleicht etwas spießige Lebensform entschieden und meine Balance gefunden. Meine Mädchen interessieren sich nicht so sehr für Musikinstrumente, Tanzen ist eher das große Thema. Sie sind alle sehr unabhängig und frei. Die eine tanzt mich mit Freestyle gegen die Wand, die andere liebt das Schlittschuhlaufen.“

So harmonisch das Familienleben klingt: Erst jüngst verriet Maite, dass sie nicht mehr mit dem französischen Unternehmer und Model Florent Michel Reimond (42), verheiratet ist: „Wir haben die Scheidung schon im Januar sehr gut für uns vollzogen.“ Was andere von ihr denken, ist ihr im Übrigen vollkommen egal: „Beleidigende Kommentare im Netz gehen an mir total vorbei. Ich habe drei wunderbare Kinder, ich werde von meinen Freunden geliebt, ich hatte nie Probleme, mich begehrt zu fühlen. Ich mache beruflich das, was ich liebe. Ich mag mich. Ich bin gesund. Wenn mir meine Kinder Kritik geben, dann bewegt es mich. Ich habe so tolle Kinder. Die sind mit einer curvy Mama aufgewachsen und sie sind die ersten, die sagen: ‚Die Welt hat sich geändert. Es geht um Body Positivity.‘ Die Kids sind viel, viel toleranter. Das ist eine tolle Zukunft, die auf uns zukommt, eine schöne neue Welt.“