Madonna: "Lady Gaga imitiert mich"

Gaga über Madonna: "Was ich mache ist anders"

Schon über Jahre gab es von Madonna und Gaga immer wieder Seitenhiebe gegen die jeweils andere Sängerin.

2012 sagte Madonna in einem Interview mit ABC News, dass sie denke, Gaga beziehe sich in ihrer Arbeit sehr stark auf sie. Beispielsweise sei Lady Gagas Lied "Born This Way" ihrem eigenen Hit "Express Yourself" verdächtig ähnlich. Im selben Jahr widmete Madonna ihren Song "Masterpiece" Lady Gaga. Bei ihrem Auftritt in Atlantic City, New Jersey, sagte Madonna über diese: "Ich liebe sie. Ich liebe sie wirklich. Imitation ist die höchste Form der Schmeichelei."