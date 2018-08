Happy Birthday: Pop-Ikone Madonna wird 60

Mit Kult-Hits in den Pop-Olymp

Ihr Song "Everybody" landete 1982 in den Charts auf dem ersten Platz, die folgenden Singles "Holiday" und "Like a Virgin" gingen in die Pop-Geschichte ein.

Selbstbewusst zog sie sich für "Playboy" und "Penthouse" aus, ohne ihr Ansehen als Künstlerin dabei einzubüßen. Mädchen aus der ganzen Welt kopierten ihren Look. Die "Rock and Roll Hall of Fame" beschreibt die Musikerin heute als "vollständig befreite Frau, die das Leben nach ihren eigenen Regeln lebt".