Lachnummer: Lady Gaga kennt in Interviews nur eine Antwort

Sie mag zwar ihre erste Hauptrolle in einem Hollywoodstreifen gelandet haben, ihre Interview-Antworten sind jedoch nicht gerade kreativ: Zusammen mit Bradley Cooper ist Lady Gaga seit Oktober in "A Star is Born" zu sehen, der mit dem Musikfilm auch sein Debüt als Regisseur feiert. Seit Wochen schon rühren die beiden die Werbetrommel für den gemeinsamen Streifen.

" Es können 100 Personen in einem Raum sein..."

Für die Promo-Tour scheint Lady Gaga offenbar einen Satz auswendig gelernt zu haben, den sie bei Filminterviews jedes Mal zum Besten gibt. Das ist auch ihren Fans nicht entgangen.

Ein auf Twitter veröffentlichter Zusammenschnitt von elf Interviews zeigt, dass der Sängerin immer ein und derselbe Vergleich einfällt, wenn es darum geht ihre Zusammenarbeit mit Cooper zu beschreiben: "Es können 100 Personen in einem Raum sein und 99 davon glauben nicht an dich. Aber es reicht, dass es eine Person im Raum gibt, die an dich glaubt. Und das war er."