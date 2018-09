Lady Gaga verrät, womit sie ihrer Karriere auf die Sprünge half

Zudem eignete sich die Tochter italoamerikanischer Eltern einen britischen Akzent an, um den amerkanischen Musikexperten im Gedächtnis zu bleiben.

Die Trickserei machte sich offenbar bezahlt: 2008 gelang Gaga mit ihrem Debütalbum "The Fame" der internationale Durchbruch. Mit über 150 Millionen verkauften Tonträgern zählt sie heute zu den erfolgreichsten Künstlern der Gegenwart.

Auch als Schauspielerin in Hollywood ist Lady inzwischen ein gern gesehener Stargast: Nach zahlreichen Nebenrollen in Serien und Filmen wird die Sängerin ab dem 4. Oktober an der Seite von Bradley Cooper in dem Musikdrama "A Star is Born" zu sehen sein.