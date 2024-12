Maddox feiert große neue Rolle an der Seite seiner Mutter Angelina Jolie

Es scheint, als würde Angelina Jolie ihre Karriere in Hollywood langsam aber sicher in eine Familienangelegenheit verwandeln.

Maddox ist es gewohnt, mit seiner Mutter zusammenzuarbeiten. Er durfte schon bei ihren Projekten "Maria", "Without Blood", "By the Sea" und "First They Killed My Father" Filmluft schnuppern.

2022 wurde er zusammen mit seinem Bruder Pax für den Film "Without Blood" engagiert, der auf dem Roman von Alessandro Barrico aus dem Jahr 2002 basiert.

Die Oscar-Preisträgerin sagte gegenüber People damals, dass Pax und Maddox Mitglieder der Crew gewesen seien. Der Film wurde in Italien mit den Schauspielern Salma Hayek und Demián Bichir gedreht. "Wir arbeiten gut zusammen", sagte Jolie. "Wenn ein Filmteam in Bestform ist, fühlt es sich wie eine große Familie an, also fühlte es sich natürlich an."

Bei "Stitches" darf Maddox jetzt weitere Erfahrungen hinter der Kamera sammeln.