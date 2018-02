Am Beginn war er ja noch sehr verhalten, was seinen diesjährigen Opernballgast anging. Richard Lugner seufzte noch im Jänner, dass Melanie Griffith bei Friseuren und Stylisten sehr anspruchsvoll sei. Er müsse ihr die Lebensläufe der Figaros zukommen lassen und sie will nicht schon am Flughafen begrüßt werden.

Foto: APA/ROLAND SCHLAGER

Anschmiegsam: Besser als Sophia Loren

Der Baumeister befürchtete eine unnahbare Diva wie Kim Kardashian, die ihn auf den Ball begleitet. Doch anders als Reality-Star Kim, die ihrem Gönner am Ball keines Blickes würdigte, schmiegte sich Griffith an Lugner und machte ihm Komplimente.

Foto: APA/HERBERT P. OCZERET

Nachdem die Schauspielerin bis 00:30 Uhr auf dem Ball aushielt und sich tiefenentspannt gab, schwärmte Lugner: "Sie ist der tollste Gast, den ich je hatte. Bis jetzt war ja Sophia Loren mein Lieblings-Gast, gefolgt von Goldie Hawn. Aber jetzt ist es Melanie!"

Sie sei immer pünktlich zu Terminen erschienen und hatte keine Extrawünsche. Vom Ball selbst zeigte sich Griffith überwältigt, die immer wieder Fotos von der Szenerie schoss.

Viel Aufhebens machte sie übrigens um die Stylisten, weil sie durch eine Krebs-OP eine große Narbe auf der Nase hat, die sie so gut wie möglich verbergen möchte.

Klatsch und Tratsch von Opernball

Richard Lugner ließ sich auf dem 62. Opernball an der Seite seines Stargastes Melanie Griffith beim Einzug in die Wiener Staatsoper feiern. Die 60-Jährige schlug sich auf dem Weg zu Lugners Loge wacker im Gedränge. Dafür streute "Mörtel" seinem prominenten Gast Rosen: "Eine der wundervollsten Begleitungen, die ich jemals hatte. Pünktlich, immer freundlich, einfach ein Traum von einem Gast." Der deutsche Schauspieler Heiner Lauterbach kam mit seiner Ehefrau Viktoria zum Ball. Die musste aber erst während eines TV-Interviews vor ihm auf die Knie fallen, um ihn zu einem Tanz zu überreden. Nina Proll amüsierte sich mit ihrem Mann, Schauspieler Gregor Bloeb. Bundeskanzler Sebastian Kurz brachte zu seinem Opernballdebüt seine Freundin Susanne Thier, die Model und Menschenrechtsaktivistin Waris Dirie und den irischen Ministerpräsident Leo Varadkar mit. "Ich bin kein großer Ballgeher und ein schlechter Tänzer", gestand Kurz. Den Opernball finde er aber "beeindruckend." Ein Blick in die Loge von Bürgermeister Michael Häupl und seiner Ehefrau Barbara Hörnlein. "Cinderella"-Star Lily James wirkte zunächst etwas gelangweilt,... ...taute im Laufe der prunkvollen Eröffnung aber auf. Sie zeigte sich angetan von der Performance von Sopranistin Valentina Narfornita und Opernsänger Pavol Breslik. Melanie Griffith genoss die Aufmerksamkeit. Ernste Gesichter in der Kanzlerloge. Feuchtfröhlich ging's bei Life Ball-Organisator Gery Keszler und Schauspielerin Sunnyi Melles zu. Bester Laune zeigten sich der ehemalige Mörbisch-Intendant Harald Serafin und sein Sohn Daniel. Vom Urwald auf's Tanzparkett: Der Zweitplatzierte des diesjährigen Dschungelcamps, Sänger Daniele Negroni, stattete dem Wiener Opernball einen Überraschungsbesuch ab. Helmut Werners Entourage: Ex-Dschungelcamper Florian Wess, der ehemalige Erotik-Star Sibylle Rauch ( mehr über die Ex-Prostituierte ) und das Playmate Nicole Mieth. Die Botox Boys waren auch da. Die beiden lagen anscheinend im Clinch mit Neffe bzw. Sohn Florian Wess und verweigerten gemeinsame Bilder mit dem Reality-Star. Wess ließ sich dadurch die Stimmung nicht verderben und schwang mit Sibylle Rauch das Tanzbein, die allerdings noch etwas angeschlagen wirkte. Die "Eis am Stiel"-Darstellerin war vor dem Ball noch mit Fieber im Bett gelegen. "Von den 60 Karat, die Ekaterina Mucha an ausgeborgten Schmuck am Körper trägt, gehören 15 Karat (der Ring) ihr", erzählte Verleger Christian über seine Frau. "Der Wiener Opernball gehört immer wieder zu meinen persönlichen Highlights", schwärmte Modedesigner Harald Glööckler. Sunnyi Melles und ihre Tochter Leonie Sayn kamen beide in Schwarz. "Profil"-Chef Christian Rainer schäkerte mit seiner neuen Freundin Sonja Magdalena Mielczarek. Stammgäste am Opernball: Model Barbara Meier und Unternehmer Klemens Hallmann. Sie stießen schon vor der Eröffnung auf eine gelungene Ballnacht an. Die ehemalige Vizekanzlerin und Spitzenmanagerin Susanne Riess im Paarlauf mit EU-Kommissar Johannes Hahn. Staatssekretärin Karoline Edtstadler. Wirtschafts- und Digitalministerin Margarete Schramböck mit ihrem Ehemann. Sie strotzt selbst mit 64 Jahren noch vor Energie: Moderatorin Barbara Rett. Skilegende Karl Schranz brachte Tochter Anna Maria mit zum Ball. Bundespräsident Alexander Van der Bellen mit seiner Frau Doris Schmidauer. Hungrig: DJ Ötzi (ausnahmsweise ohne Kapperl) und seine Frau Sonja kamen in einer Kutsche angefahren. Moderator Dominic Heinzl und Bankerin Sonja Sarközi. Beauty-Doc Artur Worseg mischte sich zusammen mit seiner Gattin Kristina unter's Opernball-Volk. Unternehmerin Nadja Swarovski wurde von Opernball-Organisatorin Maria Großbauer persönlich willkommen geheißen. Silvia Schneider tanzte ohne ihren Liebsten, Volks-Rock'n'Roller Andreas Gabalier an. Designerin Lena Hoschek strahlte bei ihrem ersten Opernball nach der Geburt ihres Sohnes Johann, der im Juli vergangenen Jahres zur Welt gekommen ist. Sie werden erst im Sommer Eltern: Umwelt- und Landwirtschaftsministerin Elisabeth Köstinger, bei der sich schon ein kleines Bäuchlein wölbte, und Partner Thomas Kassl. Auf Kuschelkurs: Otto Retzer mit Gattin Shirley. Valentina Nafornita posierte für ein gemeinsames Selfie mit Dirigent Frederic Chaslin (li.) und Opernsänger Pavol Breslik. Generaldirektorin der Nationalbibliothek Johanna Rachinger mit ihrem Mann Fritz Panzer. Opernsängerin Zoryana Kushpler setzte auf die Signalfarbe Rot. Ballerina Liudmila Konovalova in einer extravaganten Kreation von Eva Poleschinski. Opernballorganisatorin Maria Großbauer und Staatsopern-Direktor Dominique Meyer beim Posieren auf der Festtagsstiege. Großbauer feierte ihren zweiten Wiener Opernball als Ball-Chefin in einer Robe von Anelia Peschev. Da durfte ein gemeinsames Foto mit Peschev natürlich nicht fehlen, die in einem selbstkreierten Kleid glänzte. Richard Lugner präsentierte sich schon vor dem Wiener Opernball mit seinem Stargast Melanie Griffith und seiner Begleitung Simona im Grand Hotel der Presse. Dreamteam: Lugner strahlte an Griffiths Seite. Sie selbst zeigte sich vor den Fotografen anschmiegsam. Der Hollywoodstar hat für den Opernball eine 20 Jahre alte Luxusrobe von Azzedine Alaia aus seinem Schrank geholt. Die Maßanfertigung trägt sie als Hommage an den kürzlich verstorbenen Designer. Nicht weniger edel: Für Simona hat Lugner ein One-Shoulder-Dress mit Goldapplikation von Balmain gekauft. In den Tagen vor dem Opernball ist Lugner gesundheitlich angeschlagen gewesen, wirkte bei der Präsentation im Grand Hotel aber wieder fit - und genehmigte sich schon mal ein Glaserl Sekt. Voestalpine-Vorstandsvorsitzender Wolfgang Eder und seine Gattin Gabriele feierten im Hotel Sacher vor. Fesch: Designer Juergen Christian Hoerl mit Geschäftspartner Martin Wagner. Sopranistin Nina Adlon in einem JC Hoerl-Kleid mit Felix Adlon. Die Designerin Birgit Indra in einer Eigenkreation. Geiger Yuri Revich. Die KURIER-Redakteurinnen Ida Metzger und Lisa Trompisch.

Die Traumroben der Opernballgässte