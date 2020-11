"Love Island"-Sandra rechnet mit Henrik ab: Was wirklich zwischen ihnen lief

In der Kuppelshow "Love Island" ließ Casanova Henrik Stoltenberg sein Couple Aurelia für Sandra Janina sitzen. Doch auch für sie sollte es kein Happy End geben.

Sandra erteilte Henrik öffentlich einen Korb

Nach der Show hatten die beiden noch erklärt, sich privat weiter kennenlernen zu wollen. Weil Henrik nicht genug Einsatz zeigte, servierte ihn Sandra nur kurz darauf jedoch via Instagram ab.

"Das mit Henrik und mir hat sich erledigt für mich. Das war's", erklärte die ehemalige "Love Island"-Teilnehmerin ihren Followern in einer Instagram-Story. "Weil ich nicht mehr kann und einfach nicht mehr will."

Sie hätte es Henrik gerne persönlich gesagt, aber er sei ja nicht erreichbar.

Außerdem stellte Sandra unter Tränen klar: "Ich werde Henrik jetzt nicht weiter in Schutz nehmen, wie in den letzten Wochen. Denn er hat es nicht verdient, dass ich ihn in Schutz nehme."