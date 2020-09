Love Island: Neue "Granaten" sorgen für Eifersucht - Henrik kuschelt sogleich fremd

Als die anderen Bewohner via sexy Foto-Gruß von der Glamping-Auszeit vom Einzug der neuen Kandidatinnen in Kenntnis gesetzt wurden, reagierten die bereits eingesessenen Damen alles andere als erfreut. Anna weinte aus Sorge, dass Mark Interesse an einer der neuen Granaten finden könnte, obwohl dieser sowieso nur sie im Sinn hat und die Neuen kaum beachtete. Chiara, die sich eigentlich gleich bei dessen Einzug sofort auf Melvin einschoss, vergoss Tränen, weil ihr klar wurde, dass Josua wohl es nie ernst mit ihr gemeint hat - obwohl sie ihre Verbindung mit ihm zuvor von sich aus beendet hatte.

Besonders enttäuscht zeigte sich Aurelia darüber, dass Henrik auf den verschickten Fotos Sandras Nähe suchte. Sie weinte sich deswegen bei Chiara aus, obwohl sie zu diesem Zeitpunkt eigentlich noch gar nichts von Henriks Fremd-Kuscheln wusste. Aufgeben will sie ihn dennoch nicht. Sie hätte einfach schon zu viel gemeinsam durchgemacht, als das sie Henrik so einfach in den Wind schießen könnte. Ob Aurelia ihre Meinung doch noch ändert, wird sich erst zeigen. Tobias ließ sie jedenfalls eiskalt abblitzen, als dieser ein Gespräch mit ihr suchte. Auch ihm machte Aurelia klar, dass sie eigentlich schon an Henrik vergeben ist.