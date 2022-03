Lindsey Vonn: Die Frau, die niemals aufgibt

Auch sonst beweist Lindsey Vonn immer wieder K├Ąmpfergeist. Im J├Ąnner hat Lindsey Vonn, die mit b├╝rgerlichem Namen Lindsey Kildow hei├čt, ihre Autobiografie "Rise" ver├Âffentlicht - in der sie auch Einblicke in ihr Privatleben gibt. Mit der Welt am Sonntag hat Lindsey Vonn zudem dar├╝ber gesprochen, unter Depressionen zu leiden. Ihr Buch habe ihr geholfen, ihre Erlebnisse zu verarbeiten. "In der Lage zu sein, alles, was ich erlebt habe, noch einmal durchzugehen", sei "therapeutisch" f├╝r sie gewesen.