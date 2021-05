Wenige Monate nach Trennung: Lindsey Vonn datet spanischen Unternehmer

Vergangenen Dezember haben sich Lindsey Vonn und ihr Verlobter P.K. Subban nach drei gemeinsamen Jahren in aller Freundschaft getrennt. Nun soll die ehemalige Profisportlerin Unternehmer und Schauspieler Diego Osorio daten.

Neue Liebe für Lindsey Vonn?

Die beiden wurden am Dienstag im New Yorker Stadtteil Soho Arm in Arm gesichtet.

"Sie haben sich vor ein paar Monaten durch einen gemeinsamen Freund kennengelernt", so ein Insider gegenüber Page Six. "Die Dinge haben gerade angefangen, romantisch zu werden."