Lindsay Lohans Läuterung: Von der Skandalnudel zur Ehefrau

"Ich bin die glücklichste Frau der Welt. Du hast mich gefunden und wusstest, dass ich gleichzeitig Glück und Anmut finden wollte. Ich bin fassungslos, dass du mein Ehemann bist. Mein Leben und alles. Jede Frau sollte sich jeden Tag so fühlen", schrieb die vor Leidenschaft lodernde Lohan auf Instagram.

Mehr Infos oder auch Bilder der Hochzeit wird’s aber nicht geben, denn die Frischvermählten sind sehr auf Privatsphäre bedacht. Im Vorfeld der Heirat verriet die US-Schauspielerin aber, dass sie an diesem Tag wohl mehr als ein Kleid tragen werde und dass sie es hasse, im Mittelpunkt zu stehen. "Selbst an meinem Geburtstag schaue ich zuerst, dass sich alle anderen wohlfühlen und dann geht’s auch mir gut."

Doch wer ist eigentlich ihr Herzblatt? Bader Shammas kommt aus Kuwait, machte 2012 seinen Bachelor in Finanzwesen an der University of Tampa und arbeitet jetzt bei einer Bank. "Ein anständiger Typ. Er ist kein Schauspieler und nicht in der Unterhaltungsbranche tätig, er verwaltet Fonds für vermögende Leute bei der Credit Suisse", erzählte einmal ein Insider gegenüber "The Sun".