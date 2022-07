Lindsay Lohan hat geheiratet: Ein Blick auf den Ehering

Lindsay Lohan hat "ja" gesagt. Die einstige Hollywood-Skandalnudel und ihr Verlobter, Bader Shammas, haben sich getraut - rund sieben Monate, nachdem der Finanzexperte der Schauspielerin einen Antrag gemacht hat.

Lindsay Lohan feiert ihr Liebesglück mit ihrem "Ehemann"

Lohan teilte an ihrem 36. Geburtstag die freudige Nachricht mit ihren 10 Millionen Followern. In dem Posting bestätigte sie Gerüchte, dass sie und Shammas sich getraut haben. Die Schauspielerin veröffentlichte ein Foto von sich und ihrem Liebsten, mit dem sie in Dubai lebt. Sie trägt zwei Ringe, von denen man annimmt, es handelt sich um einen Verlobungs- und einen Ehering, während das Paar in die Kamera lächelt.