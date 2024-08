Lily Allen: Pikante Enthüllung über notorischen Fremdgeher Liam Gallagher

"Als wir in Tokio landeten, sagte Liam mit seinem charakteristischen nasalen Tonfall: 'Was machst du jetzt? Warum kommst du nicht mit in unser Hotel?' Ich sagte: 'Ja, OK'."

Allen behauptete in ihrem Buch, damals noch nicht gewusst zu haben, dass Liam Gallagher noch mit Appleton verheiratet war. "Erst am nächsten Tag, als er so etwas sagte wie 'Wegen Nic kann das niemand erfahren'" wurde mir klar, dass er verheiratet war", schrieb sie.