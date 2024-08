Privat im Urlaub unterwegs: Kate bei unköniglicher Tätigkeit erwischt

"Ich war erstaunt, als ich bei Eric's in Thornham ankam und Kate und die Kinder entdeckte", berichtete der Ferienhausbesitzer, der offenbar seinen Augen nicht trauen konnte. "Wir sind schon seit einiger Zeit Stammgäste bei Eric's, daher ist es fantastisch zu sehen, wie sich die Nachricht verbreitet, wie großartig es ist. Es ist jetzt offiziell royaltauglich", scherzte er.

Weitere Details über Kates Besuch plauderte der Augenzeuge nicht aus.

Über Catherine ist jedoch bekannt, dass sie sich hin und wieder gerne den bei den Briten beliebten Snack Fish and Chips, bestehend aus in Backteig frittiertem Fischfilet und dicken frittierten Kartoffelstäbchen, gönnt.

Auch Camilla ist ein Fish-and-Chips-Fan

Auch Königin Camilla ist ein Fan des Gerichts. Sie verriet dem Magazin YOU, dass Fish and Chips eine ihrer Lieblingsspeisen ist. "Frisch gekochtes Fish and Chips, in Papier eingewickelt. Dieser Geruch. Es gibt nichts Besseres als richtiges Fish and Chips", schwärmte die Queen Consort.