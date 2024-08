Wayne und Annemarie Carpendale: Ehe-Streit wegen gemeinsamen Kind

Das Ehepaar gilt als eingespieltes Team, auch wenn in ihre Ehe nicht immer alles harmonisch abläuft.

Howard und Annemarie Carpendale über ihr Leben als Eltern

Vor allem in Sachen Kindererziehung seien sich nie beiden nicht immer einig, verrieten der Sohn von Howard Carpendale und die deutsche Moderatorin jetzt gegenüber RTL. Besonders wenn es darum geht, was ihr Sohn anziehen soll, hätten sie in der Vergangenheit bereits die eine oder andere Diskussion ausgefochten.

Grundsätzlich ziehen die beiden an einem Strang. "Das ist sauwichtig", erzählte Annemarie Carpendale bei der Premiere des Films "Alles Fifty Fifty".