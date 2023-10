Howard Carpendale: "Man muss lernen zu verzichten"

Sein Ehegeheimnis

Mit Ehefrau Donnice Pierce ist er seit über 40 Jahren zusammen, seit 2018 auch verheiratet.

Offenheit und Ehrlichkeit würden diese Beziehung so besonders machen, und „niemals einen Streit über ein paar Stunden gehen zu lassen. Und das ist nicht einfach, jemanden zu finden, der genauso denkt“, meint Carpendale, der sich auch viele Gedanken über das derzeitige Weltgeschehen macht.

„Ein Grund warum wir Kriege in dieser Welt haben ist, weil Menschen einfach nicht in der Lage sind, sich hinzusetzen und einen Weg zu finden, der vielleicht auch ein bisschen Verzicht auf beiden Seiten bedeutet. Aber, man muss lernen zu verzichten. Und wir sehen, was im Moment los ist. Ich mache mir da sehr, sehr viele Gedanken darüber, weil diese Welt ist nicht so, wie ich sie gerne meinen Söhnen übergeben möchte.“

Von der Politik würde er sich wünschen, "mal irgendwo auf dieser Welt einen Politiker, wo ich sage, dem kann ich vertrauen. Da hör ich zu, der hat eine gewisse Art zu kommunizieren. Überall auf dieser Welt heben die Politiker ab und haben mit dem Volk eigentlich nur mehr ganz wenig zu tun", meint er.

"Ich weiß nicht, was die Lösung ist, ich wünschte, ich hätte eine, aber das ist eben, was mich im Moment so stört, dass wir so viele verschiedene Ebenen haben, von Klima über Inflation, über Immigration, da sind so viele Dinge, wir wissen im Momenta gar nicht, wo wir anfangen sollen."

