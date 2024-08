Vom Schicksal geläutert: Die privaten Tragödien, die zu Oasis-Reunion führten

Quellen aus der Musikindustrie behaupten, dass Noel Gallagher aufgrund seines und Noels unterschiedlichen Schicksals im letzten Jahr "gemerkt hat, was ihm entgangen ist."

"Der arme Noel ging zu Jools Holland [Anm. "Later with Jools Holland" ist eine Fernsehsendung für zeitgenössische Musik der britischen Rundfunkanstalt BBC]. Er dachte, es würde Spaß machen und seinen Bekanntheitsgrad für seine Musikprojekte steigern", zitiert Hint einen Insider. "Es ging nach hinten los. Er wurde ausgelacht – die Kommentare in den sozialen Medien waren brutal."

Letzten Endes habe es Noal Gallagher lächerlich gefunden haben, dass sein Bruder ohne ihn eine tolle Zeit damit hat, die gemeinsamen Songs von früher zu singen, während er selbst "die Melodien von jemand anderem sang."

"Es fühlte sich wie eine schreckliche Schande an, nur weil die Brüder es nicht geschafft hatten, sich zu versöhnen", so der Insider.

Noal Gallagher über Scheidung: Nur mein Fahrrad ist mir geblieben

Hinzu kamen private Probleme, mit denen Noal Gallagher zuletzt zu kämpfen hatte. 2023 wurde bekannt, dass sich der heute 57-Jährige von seiner Frau Sara McDonald scheiden lasse, mit der er die Söhne Donovan und Sonny teilt.

Im Podcast von Matt Morgan sprach der Sänger vor einigen Monaten über sein neues Leben als alleinstehender Mann in London. "Ich kann aufs Fahrrad steigen und nach King's Cross fahren und an der Longfield Road zum Kanal hinunterfahren", erzählte er unter anderem. "Und fahre auf den Kanal vor dem Haus meiner wunderbaren Ex-Frau, winke ihr kurz zu und sage: 'Das hast du mir nicht genommen!'", scherzte er in Anspielung auf die angeblich so teure Scheidung, die 23 Millionen Euro gekostet haben soll.