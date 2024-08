Oasis kündigen Reunion und neue Tour an

Die Britpopband Oasis plant ein Comeback. Die Brüder Noel und Liam Gallagher wollen im kommenden Jahr wieder gemeinsam auf der Bühne stehen, wie sie in sozialen Medien ankündigten. Demnach sind Konzerte in mehreren britischen Städten geplant, darunter London und Manchester. Die Band hatte sich vor 15 Jahren getrennt, damals verließ Noel Gallagher die Gruppe im Streit mit seinem Bruder. Insgesamt sind 14 Konzerte geplant, den Auftakt macht ein Auftritt in Cardiff am 4. Juli. Auch in Manchester, London, Edinburgh und Dublin werden Oasis zu erleben sein. Mit Liedern wie "Wonderwall", "Don't Look Back in Anger" und "Supersonic" prägte die Band aus Manchester die 1990er-Jahre. Die Gruppe wurde zu einer der erfolgreichsten Bands der britischen Musikgeschichte.

Das Auf und Ab von Oasis Oasis dominierten die britische Musikszene der 1990er Jahre. Die Band wurde 1991 in Manchester gegründet und bestand aus den streitlustigen Brüdern Liam und Noel Gallagher, deren explosive Beziehung sowohl die Musik als auch das Image der Band prägte. Mit ihrem Debütalbum "Definitely Maybe" von 1994 katapultierten sich Oasis an die Spitze der Charts. Ihr Sound, der stark von den Beatles und anderen britischen Rocklegenden beeinflusst war, traf den Nerv der Zeit und machte sie zu Aushängeschildern der „Britpop“-Bewegung. Songs wie "Live Forever" und "Supersonic" wurden zu Hymnen einer ganzen Generation.

Ihr Nachfolgealbum "(What’s the Story) Morning Glory?" (1995) war ein noch größerer Erfolg und brachte Hits wie „Wonderwall“ und „Don’t Look Back in Anger“ hervor, die bis heute weltweit bekannt sind. Zu diesem Zeitpunkt waren Oasis auf dem Höhepunkt ihres Ruhms und wurden oft als „größte Band der Welt“ bezeichnet. Doch hinter den Kulissen brodelte es. Die Gallagher-Brüder waren bekannt für ihre hitzigen Auseinandersetzungen, die oft in den Medien ausgetragen wurden. Diese Spannungen führten schließlich 2009 zur Auflösung der Band, als Noel die Gruppe nach einem besonders heftigen Streit verließ.

Trotz ihrer turbulenten Geschichte hinterließ Oasis ein Erbe, das die Musikgeschichte nachhaltig prägte. Ihre Alben verkauften sich millionenfach, und ihre Lieder sind weiterhin Kult. Die Geschichten über die Gallagher-Brüder sind legendär, und ihre Musik ist nach wie vor ein Symbol für die 1990er Jahre und die britische Rockmusik.