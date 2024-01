Noel Gallagher über 23-Millionen-Scheidung: Nur das Fahrrad hat sie mir nicht genommen

Jetzt sprach der Musiker im Podcast von Matt Morgan über sein neues Leben als alleinstehender Mann in London. "Ich kann aufs Fahrrad steigen und nach King's Cross fahren und an der Longfield Road zum Kanal hinunterfahren", erzählte er unter anderem. "Und fahre auf den Kanal vor dem Haus meiner wunderbaren Ex-Frau, winke ihr kurz zu und sage: 'Das hast du mir nicht genommen!'", scherzte er in Anspielung auf die angeblich so kostspielige Scheidung.

"Aber das Tempo in London ist im Moment verdammt großartig, ich liebe es", fügte er dann noch hinzu.

Gallagher wohnte ein Jahr lang im Luxus-Hotel

Gallagher kam auch auf die Berichte zu sprechen, dass er nach der Trennung ein Jahr lang für 2.500 Pfund pro Nacht im Nobelhotel Claridge's gelebt hat, nachdem Quellen behauptet hatten, er würde sich "unter Schmerzen trennen". Er sagte zu seinem Kumpel Matt Morgan: "Ich hatte dort eine verdammt gute Zeit – es war eine wirklich gute Zeit. Ich habe den größten Teil des letzten Jahres dort gelebt, ich war drei oder vier Nächte pro Woche dort."

Der Sänger, dessen Vermögen auf 57 Millionen Euro geschätz wird, residierte demnach in Luxus, während er auf die Renovierung seiner neuen Wohnung wartete, in die er, wie er bestätigte, inzwischen eingezogen ist.