Faible für Luxus: Dokumente enthüllen Kevin Costners dekadenten Lifestyle

Baumgartner soll 222.000 US-Dollar mit ihrer Kreditkarte ausgegeben haben. Sie und Costner sollen fast 22.000 US-Dollar für Spa-Behandlungen, 34.000 US-Dollar für Golf- und Clubbeiträge und 84.000 US-Dollar für Haushaltshilfen hingeblättert haben.

Die Gerichtsdokumente beinhalten zudem Beläge für Haushaltsausgaben in Höhe von 64.000 US-Dollar für die Reinigung, 12.000 US-Dollar an Jagdgebühren, mehr als 41.000 US-Dollar für Lebensmittel und fast 13.000 US-Dollar für einen Personal Trainer.

➤ Lesen Sie hier mehr: Oliver und Amira Pocher sprechen über Ehekrise: "Aktuell schwierig"

Für ihr Grundstück in Aspen gab das Ex-Paar fast 2 Millionen US-Dollar für an Erhaltungskosten aus. Während 1,2 Millionen US-Dollar für ihr Strandhaus in Santa Barbara ausgegeben wurden.

Baumgartner will Lebensstandard beibehalten

Laut Baumgartner soll Costner im Jahr 2022 19,5 Millionen US-Dollar verdient haben, was ihrer Meinung nach eine monatliche Unterhaltszahlung von 248.444 US-Dollar pro Monat rechtfertigen würde.

"[Christine] versteht, dass sie und die Kinder irgendwann in der Zukunft aus dem Haus der Familie ausziehen müssen. Sie kann dies in diesem frühen Stadium des Falles nicht tun, da sie nicht über ausreichende Mittel verfügt, um sich eine Unterkunft zu sichern, die sicherstellt, dass die Kinder in den jeweiligen Häusern der Parteien einen ähnlichen Lebensstandard aufrechterhalten können", heißt es in den Unterlagen. "Kevin hat wiederholt ignoriert und versucht, davon abzulenken, dass die Erfüllung der Bedürfnisse der Kinder und die Aufrechterhaltung ihres Lebensstandards bei diesem Thema von größter Bedeutung sind."