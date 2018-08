Lilly Becker: "Ich fühle mich, als wäre ich bipolar"

Während sich Boris Becker momentan vom Scheidungs-Stress im Luxus-Urlaub erholt (dazu mehr), sorgt seine Noch-Ehefrau Lilly Becker jetzt mit einem schonungslos offenen Interview für Schlagzeilen, in dem sie über die gescheiterte Ehe mit dem ehemaligen Tennis-Profi und ihre psychischen Probleme spricht.

"Manchmal fühle ich mich, als wäre ich bipolar"

Im Gespräch mit der niederländischen Zeitschrift Linda legte Lilly Becker laut Bild regelrecht ein "Seelenstriptease" hin. Das Interview sei laut dem deutschen Blatt bereits vor sechs Wochen entstanden, aber erst jetzt veröffentlicht worden.

Gegenüber Linda soll die gebürtige Niederländerin unter anderem über ihre Beweggründe für die Scheidung gesprochen haben.

"Du triffst dich, du heiratest und du bekommst einen Sohn und eines Tages blickst du zurück und erkennst, wie lange du versucht hast, alles zusammenzuhalten."

"Dann sagst du besser: 'Lass uns aufhören und unsere Freundschaft retten'", so Lilly. "Denn ich will nicht auf diese Weise mit all den Streitereien und Enttäuschungen weitermachen, um dann in fünf Jahren zu dem Ergebnis zu kommen, dass wir beide total sauer sind."