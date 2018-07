Erstes Interview nach Ehe-Aus: Becker offen wie nie

"Vorreiter der Patchworkfamilie"

Was die Zukunft seiner Familie anbelangt, gibt sich der ehemalige Tennisprofi, der von 1993 bis 2000 mit seiner ersten Frau Barbara verheiratet war, optimistisch: "Ich bin ja fast ein Vorreiter der Patchworkfamilie mit meiner Ex-Frau Barbara haben wir das gut hinbekommen, wenn wir eben beide zusammenhalten und beide realisieren, es geht um das Wohl des Kindes. Das ist in dem Fall auch so. Wir haben beide den Amadeus, und da muss eben eine Lösung gefunden werden."

Auch über seinen Streit mit Lilly Becker in ihrer Londoner Villa und den Polizeieinsatz klärte Becker auf: "Wie Sie alle wissen, habe ich eine sehr temperamentvolle Frau und die kann schon mal lauter werden. Das ist auch alles passiert, als ich live Roger Federer gegen Kevin Anderson in Wimbledon kommentiert habe. Mein Sohn Elias war im Haus und rief mich an und sagte ‚Papa komm nach Haus!‘ Und ich meinte ‚Ich kann gerade nicht, ich bin gerade live dabei!‘ Da haben sich die Gemüter wieder beruhigt, und ich hoffe, dass wir jetzt auch bald das Ende finden."