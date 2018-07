Lilly Becker: Ausgerechnet er bietet ihr jetzt Unterstützung an

Oliver Pocher kann es offenbar nicht lassen. Nachdem er sich in den vergangenen Wochen immer wieder über die Trennung von Boris und Lilly Becker lustig gemacht hat, mischt sich der deutsche Komiker nun erneut in den Scheidungsstreit des ehemaligen Traumpaares ein – und bietet ausgerechnet der Ex seines Erzfeindes Unterstützung an.

Überraschendes Angebot von Oliver Pocher

"Spaß in diesem Fall beiseite. Wenn Lilly und Amadeus meine Hilfe brauchen, weiß Lilly, dass sie mich nur anzurufen braucht, dann bin ich für sie da. Egal wie, denn ich bin ja auch Familien-Papa", erklärte Pocher gegenüber der Bild.

Der Grund: Lilly Becker ist anscheinend gerade dabei, aus der gemeinsamen Villa in London auszuziehen. Wie die Bild berichtet, will die 42-Jährige schon im August zusammen mit ihrem Sohn Amadeus in ein neues Haus in Wimbledon ziehen. Es wird aber behauptet, dass dem Model eine sechsstellige Summe fehle, die für Kaution und Miete fällig wäre.