Mitten im Scheidungskrieg: Wo Boris Becker jetzt Urlaub macht

Was seine finanzielle Lage anbelangt, hatte sich Becker in seinem TV-Interview noch bescheidenere Töne angeschlagen.

"Ein paar Mark oder Euro oder Pfund habe ich schon, aber vielleicht nicht mehr ganz so viel wie vor zehn Jahren", hatte er in Anspielung auf den vermeintlichen Unterhaltsstreit mit Lilly Becker erzählt. "Es muss eben alles fair zugehen, und ich kann nur das bezahlen, was ich habe."

Der Scheidungskrieg mit Lilly hatte sich in den vergangenen Tagen erheblich zugespitzt. Nach einem erneuten Streit vergangene Woche in ihrer Londoner Villa, musste zum zweiten Mal die Polizei anrücken. Die Bild berichtete zudem, dass Lilly nun auch gegen ihr ehemaliges Kindermädchen vorgehen will, da die Nanny Tonbandaufnahmen von ihr angefertigt und diese an Boris weitergereicht haben soll (dazu mehr). Zu den Vorwürfen der Niederländerin hat Beckers Anwalt Oliver Moser inzwischen Stellung genommen: "Ich frage mich, wer Lilly Becker berät?! Ihr bringt es nichts und letztendlich wird eine dritte Person in Mitleidenschaft gezogen, die nun wirklich nichts mit der Angelegenheit zu tun hat. Mir drängt sich der Verdacht auf, dass diese Person mundtot gemacht werden soll. Und da muss man sich die Frage stellen: Warum?"