Ließ sich Fürstin Charlène bei neuer Frisur von 90er-Jahren inspirieren?

Charlène strahlte in einem wendbaren Kaschmirumhang von Akris im Wert von rund 3.300 Euro Eleganz aus, als sie sich im Hermitage Hotel an der Seite ihres Mannes und ihrer Kinder präsentierte. Die ehemalige Profischwimmerin trägt ihre Haare schon seit Jahren kurz. Charlène experimentierte in der Vergangenheit mit diversen Blondtönen. Im vergangenen Jahr war sie vorübergehend brünett.

➤ Lesen Sie hier mehr: Alberts unehelicher Sohn Alexandre über sein Verhältnis zur Fürstenfamilie