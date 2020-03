Liebesbeweis: Aaron Carter schockiert (schon wieder) mit Gesichtstattoo

Erst seit wenigen Monaten sind US-Musiker Aaron Carter und seine Freundin, Model Melanie Martin, ein Paar - sicher scheinen sie sich dennoch miteinander zu sein. So sicher, dass sich der 32-Jährige nun offenbar für einen besonders speziellen " Liebesbeweis" entschied. Er ließ sich nämlich kurzerhand den Namen seiner Liebsten tätowieren - und das gut sichtbar, in beachtlicher Größe, mitten ins Gesicht. Der Schriftzug "Melanie" ziert nun also für immer Carters Stirn - dagegen wirken die drei kleinen Monde, die ebenfalls neu zu dessen Gesichts-Kollektion hinzukamen, fast schon dezent.